شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعقد اجتماع المجلس التنفيذى أون لاين لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث وجه محافظ القاهرة خلال الإجتماع التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة قرب الاحتفال بميلاد السيد المسيح، مشيدًا بالقرار الذى اتخذته كل الطوائف المسيحية بإعادة النظر فى التجمعات وقصر الاحتفالات على عدد محدود، مؤكدًا أن قرارهم هذا دليل على ارتفاع وعيهم الوطنى وحرصهم على تقديم العون لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لحماية المواطنين.

ووجه محافظ القاهرة، الشكر للعاملين بمختلف إدارات المحافظة على الجهد المبذول، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت محل إشادة بفضل الجهود التى يبذلها العاملون بها لإظهار وجهها الحضارى.

وحرصت محافظة القاهرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ما جعلها تعقد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، وتطبيق اجراءات التباعد.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة ادارية وما يرتأيه لصالح العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا .