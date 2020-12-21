شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمراجعة كافة القرارات الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذ الإزلالات الخاصة بها.

وأكد محافظ القاهرة أن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة فى تلقى طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء مطالبًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.

وأشار محافظ القاهرة، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وحرصت محافظة القاهرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ما جعلها تعقد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، وتطبيق اجراءات التباعد.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة إدارية وما يرتأيه لصالح العمل، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية الذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.