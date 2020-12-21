شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى والتنمية المحلية يتابعان تنفيذ تطوير تدوير المخلفات بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية بشأن تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة بالمحافظة، وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات فى مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة الدقهلية.

وقد قام بالتوقيع على العقد الدكتور أيمن عبد المنعم مختار محافظ الدقهلية والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأكد الوزير "مرسى" أن توقيع هذا العقد يأتى فى اطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، وأوضح الوزير " مرسى " أن الهدف من توقيع هذا العقد هو قيام وزارة الإنتاج الحربى من خلال شركاتها التابعة بتنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمصنع المنزلة بمحافظة الدقهلية وذلك لإنتاج السماد العضوى وإنتاج الوقود البديل شامل كافة خطوط الفرز والإنتاج والأعمال الانشائية والمدنية طبقا للمواصفات الفنية القياسية على أن يتم ذلك من خلال استخدام العدد الكافى من العمال المتخصصين اللازمين لحسن سير العمل مع إتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمان الصناعى وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة العاملين بالمشروع.

ومن جانبه صرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأن هذا البرتوكول يأتى استكمالا للدور الذى قامت به الوزارة فى التخلص من أكبر مقلب عشوائى بجمهورية مصر العربية بمنطقة سندوب حيث تم التخلص من أكثر من نحو 850 ألف طن من التراكمات التاريخية التى كانت مشتعلة بصفة مستمرة وإنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات بالشرق الأوسط بسعة تصميمية تصل إلى 1200 طن/ يوم بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة.

وأشار شعراوى، إلى أنه بجانب ذلك سيتم استكمال العمل فى تطوير مصنع ميت غمر بسعة تصميمة 450 طن/ يوم من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات للعام المالى 2020-2021 بالإضافة إلى دعم المحافظة بعدد 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يأتى فى إطار دور الوزارة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتطوير منظومة المخلفات البلدية الصلبة ورفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف شعراوى، أنه سيتم الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ هذا المشروع وتطوير مصنع المنزلة ومراجعة المواصفات الفنية للأعمال الانشائية والميكانيكية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة بموجب هذا العقد سوف تقوم بتشكيل لجنة مشتركة من أطراف العقد واستشارى الجهة المالكة لاستلام وفحص الأصناف محل العقد المخطط تنفيذها وتوريدها وتركيبها على أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية، مشيرا إلى انه سيتم تشكيل اللجنة من ثلاثة أطراف وهى ( وزارة التنمية المحلية ويكون تمثيلها باللجنة لمتابعة مراحل التنفيذ والتنسيق بين أعضاء اللجنة الفنية الخاصة بالفحص والاستلام وتذليل المعوقات- وزارة الإنتاج الحربى ويكون تمثيلها باللجنة عضو فنى - لمتابعة مراحل التنفيذ والاستلام الابتدائى والنهائى للأعمال حتى تتمكن المحافظة من تشغيل المشروع – محافظة الدقهلية ويكون تمثيلها باللجنة -عضو فنى- للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمقدمة من الاستشارى التابع لها إلى جانب الاستلام الابتدائى والنهائى).

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن عبد المنعم مختار محافظ الدقهلية أن المحافظة سوف تذلل كافة العقبات والتى من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة لشركات وزارة الإنتاج الحربى العاملة بموقع المنزلة بمحافظة الدقهلية حيث ستقوم المحافظة باستخراج كافة التصاريح والتراخيص والموافقات المطلوبة وتخصيص الموقع وتسليمه خالى من الموانع وكذلك توفير مصدر للكهرباء المياه على مدار 24 ساعة يوميًا، واشار " مختار " إلى وجود تعاون مثمر بين الأطراف الثلاثة فى مختلف المجالات، وأضاف أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتى فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التى تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطن بالمحافظة وذلك لما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة من خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقًا لمعايير الجودة العالمية وفى التوقيتات المحددة.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إن هذا التعاون المشترك يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع مختلف الجهات، والتى تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد بما يخدم المواطنين ويلبى احتياجاتهم، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توجيه كافة الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الدقهلية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة فى استغلال الموارد المتاحة.