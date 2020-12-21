شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة يوجه بشن حملات بوسائل النقل لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على النواب ورؤساء الأحياء بمتابعة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات مفاجأة بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الإلتزام بقرارات الدولة حرصًا على الصحة العامة، وضرورة ممارسة صلاحيتهم فى تطبيق القانون دون تجاوز لمصلحة المواطن.

وأكد محافظ القاهرة، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضرورة التزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمى الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقر العمل ويحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية كما تلتزم كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذى يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والأجرة حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.

وأصدر المحافظ، تعليماته للأجهزة المعنية للقيام بحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حرصًا على الصحة العامة.

وحرصت محافظة القاهرة، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ما جعلها تعقد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، وتطبيق اجراءات التباعد.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة إدارية وما يرتأيه لصالح العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.