شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في إثيوبيا يبحث مساندة الجهود الأفريقية في التعافي من آثار جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى أسامة عبدالخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، بالسكرتير التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، فيرا سونجوي، لمناقشة تطور حافظة التعاون الفني بين اللجنة والحكومة المصرية في عدد من المشروعات والقطاعات الهامة في مقدمتها الصناعات الدوائية والإصلاح المالي وكذلك مساندة الجهود الأفريقية في التعافي من آثار جائحة كورونا وتخفيف ديون القارة ودعم تنفيذ أجندة أفريقيا ٢٠٦٣. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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