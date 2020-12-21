شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات جامعة الإسكندرية»: إعادة بـ 5 كليات والتزكية بـ 13 كلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت جامعة الاسكندرية جولة الاعادة الاثنين بـ5 كليات، الاثنين، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا، فيما حسمت التزكية الانتخابات في ١٣ كلية في الجولة الأولى والتعيين في ٣ كليات.

وقال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، إن الكليات الخمسة التي أجريت بها الإعادة تضم كليات، الحقوق والطب البشرى (الفرقة الثالثة) والطب البيطرى وكلية الزراعة بسابا باشا (الفرقتين الأولى والثانية) والاقتصاد والعلوم السياسية (الفرق الأولى والثانية والثالثة).

وأشار إلى أن كل كلية من الكليات الخمسة التي تخوض الانتخابات في جولة الإعادة، بها 5 لجان بإجمالى 25 لجنة، عبارة عن 4 لجان للفرق الأربعة ولجنة عامة تتولى مهام متابعة الانتخابات منذ تلقي الطلبات وحتى إعلان الفائز بمنصب رئيس اتحاد الكلية، لافتا إلى أن كل لجنة يرأسها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من ادارة الشؤون القانونية وممثل من إدارة رعاية الشباب وطالبين.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غداً الثلاثاء، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجاري.

انتخابات اتحاد الطلاب بالإسكندرية

انتخابات اتحاد الطلاب بالإسكندرية

انتخابات اتحاد الطلاب بالإسكندرية

انتخابات اتحاد الطلاب بالإسكندرية

انتخابات اتحاد الطلاب بالإسكندرية

انتخابات اتحاد الطلاب بالإسكندرية