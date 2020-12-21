شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم قوص يدشن مبادرة محاكاة لتمكين المرأة بمناصب تنفيذية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية، يارا عبدالجليل مصطفي الطالبة بالصف الأول الثانوى بمدرسة الشهداء الثانوية بنات، والتي تسلمت عملها الشرفي كمديرة لإدارة قوص التعليمية لمدة يوم عمل كامل، ضمن المبادرة التفاعلية «فتيات بأدوار قيادية» والتى دشنتها وحدة تكافؤ الفرص بتعليم قوص.

تدشين مبادرة بتعليم قوص بقنا

شهد مراسم المبادرة كنانه فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة وعزالدين محمد موجه اول العلوم ومنصور القباني مدير التعليم الابتدائي وأحمد عطا مدير أمن الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وهاني أنيس المسؤول الإعلامي لتعليم قوص.

تدشين مبادرة بتعليم قوص بقنا

ومن جانبه أشاد مدير تعليم قوص بالمبادرة التي تدعم الإرتقاء النفسي للطالبات وتنمية الوعي القومي لتمكين المرأة داخل المجتمع، مشيرا إلى أن المؤشر الصاعد لتمكين المرأة داخل المجتمع منذ عدة سنوات يسير لاعلي، فالمرأة تقلت عدة مناصب قيادية فأصبحت قاضية وطبيبة والمحافظة ورئيسة المدينة ،

واكدت الدكتورة مديحة دياب مسؤول تكافؤ الفرص بتعليم قوص أن المبادرة تمثل محاكاة حقيقية لتمثيل المرأة بمختلف الوظائف القيادية، مشيرة أن المبادرة تم تدشيها الأسبوع الماضي من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بحضور اللواء خالد فوزى رئيس مركز ومدينة قوص، حيث أفادت خلالها الطالبة يمني أشرف منصب رئيس وحدة محلية والتي لاقت إستحسان عدة قيادات تنفيذية بمحافظة قنا.

تدشين مبادرة بتعليم قوص بقنا

تدشين مبادرة بتعليم قوص بقنا