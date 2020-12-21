شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووجه محافظ القاهرة خلال الاجتماع التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة قرب الاحتفال بميلاد السيد المسيح مشيدًا بالقرار الذي اتخذته كل الطوائف المسيحية بإعادة النظر في التجمعات وقصر الاحتفالات على عدد محدود مؤكدًا أن قرارهم هذا دليل على ارتفاع وعيهم الوطني وحرصهم على تقديم العون لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين.

ووجه محافظ القاهرة الشكر للعاملين بمختلف إدارات المحافظة على الجهد المبذول مؤكدًا أن القاهرة أصبحت محل إشادة بفضل الجهود التي يبذلها العاملون بها لإظهار وجهها الحضاري