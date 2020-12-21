شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد على مركز استخراج تأشيرات سفر السعودية فى الغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز خدمات تأشرات سفر السعودية بمدينة طنطا في محافظة الغربية زحامًا شديدًا وتكدسًا كبيرًا من المواطنين أمام المركز دون اتباع ادنى ارشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد المتبعة في محافظة الغربية.

وتجمع عدد كبير من المواطنين ومرافقيهم من محافظات الدلتا أمام مكتب تأشيرات السفر للملكة العربية السعودية ودول الخليج، دون مراعاة قواعد التباعد الإجتماعى وعدد قليل منهم يرتدى كمامات، ووجود سوء تنظيم للمواطنين.

ونشر أهالى شارع الفاتح في مدينة طنطا صورًا لزحام المواطنين لاستخراج تأشيرات السفر إلى دول الخليج وأغلبهم يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية على صفحات التواصل الإجتماعي، مطالبين الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتدخل لحل أزمة تكدس المواطنين في المنطقة حول المركز لإنهاء إجراءات الحصول على التأشيرات وافتراشهم مداخل العمارات في الشارع بما يخالف كل قواعد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا على حد قولهم.

زحام شديد على مركز استخراج تأشيرات سفر السعودية فى الغربية

زحام شديد على مركز استخراج تأشيرات سفر السعودية فى الغربية

زحام شديد على مركز استخراج تأشيرات سفر السعودية فى الغربية

زحام شديد على مركز استخراج تأشيرات سفر السعودية فى الغربية

زحام شديد على مركز استخراج تأشيرات سفر السعودية فى الغربية

زحام شديد على مركز استخراج تأشيرات سفر السعودية فى الغربية

زحام شديد على مركز استخراج تأشيرات سفر السعودية فى الغربية