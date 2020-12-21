شكرا لقرائتكم خبر عن الهجان: تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة سيساهم في تخفيف الكثافات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاثنين، إن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره سيكون محورًا مروريًا للمساعدة في تخفيف الكثافات المرورية، خصوصًا بعد الإنتهاء أيضًا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة.

وقال المحافظ، الإثنين، خلال الجولة التي قام بها لتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي، إن المشروع يأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية، مشيرًا إلى أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة محور روض الفرج حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة في بعض أجزائه من 45ـ 50م2.

وأضاف أن أعمال التطوير بدأت من أم بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية وتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة، موضحًا أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.

ووجه «الهجان» للأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كل شركات المرافق لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها، مشيدًا بما قامت به الهيئة من البدأ الفورى في إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيداً لبدأ الأعمال.

ووجه المحافظ أيضًا بسرعة الانتهاء من اعمال مرافق الغاز والصرف الصحي بالشوارع الجانبيه المتفرعة من عرابي والتنسيق مع شركات المرافق والبدء في تمهيد اعمال الرصف كما كلف المحافظ السيد رئيس المدينة برفع القمامة أولا بأول والتنبيه على المواطنين بتوحيد موعد القاء القمامة والالتزام بها وتوفير صناديق قمامة بالشارع بشكل كافي.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات، وخلال الجولة وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية، كما تفقد القطاعات الثلاث لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة «أفندينا»، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

وتابع المحافظ مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، كما تم الانتهاء من نقل جميع المرافق، وكذا تم الانتهاء من عمل السور الحديدي في المرحلة الأولى للمشروع وبدأ العمل في المرحله الثانية بطول 2 كيلو.