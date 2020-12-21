شكرا لقرائتكم خبر عن زحام أمام مكاتب البريد لصرف إعانة العمالة غير المنتظمة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مواطنين التزاحم على مكاتب البريد في المنيا، لصرف إعانة العمالة الغير منتظمة، ومعاش تكافل وكرامة، وصرف المعاشات الشهرية لأصحاب المعاشات، وسط محاولات من مسؤولين البريد، للحد من التزاحم والتباعد لمواجهه وباء كورونا المستجد.

وقال محمد عبدالحفيظ صالح، عضو مجلس الشيوخ، إنه تقدم بطلب لرئيس الوزراء بالتوسع في إقامة مكاتب البريد، والعمل على تطوير مكتب بريد مدينة العدوة، على مساحة أكبر لاستيعاب المترددين.

من جانبه قال ياسر عبدالمنعم، مدير منطقة بريد محافظة المنيا، تشهد مكاتب البريد تزاحم بسبب صرف معاش لثلاثة فئات، تكافل وكرامة، ومعاشات أصحاب المعاشات، وإعانة العمالة الغير منتظمة، ما دفع إلى تسهيل الإجراءات، من خلال تطبيق تجربة الشباك الواحد، والاستعانة بالأمن لتنظيم الطوابير.

طوابير صرف معاشات المنيا

طوابير صرف معاشات المنيا

طوابير صرف معاشات المنيا