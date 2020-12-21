شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية بمطروح يهنئ مدير «التموين» الجديد ويبحث حقوق الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، حسن الشيباني، مدير مديرية التموين الجديد بمطروح، لتهنئته بالمنصب الجديد متمنيا له دوام التقدم والرقي.

وقال أنور رحيم إنه ناقش مع حسن الشيباني العديد من الموضوعات التي تهم التاجر منها التوجيه الوزاري رقم 38 لسنة 2020 المتضمن إلزام هيئة السلع التموينية بسداد المبالغ المستحقة على عمال المخابز بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات.

وأبدى مدير التموين استعداده التام للتعاون مع الغرفة التجارية بمطروح، وعقد اجتماعات مستمرة مع الشعب التجارية لحل أي مشاكل تخص التجار.