شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية بمطروح يهنئ مدير «التموين» الجديد ويبحث حقوق الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، حسن الشيباني، مدير مديرية التموين الجديد بمطروح، لتهنئته بالمنصب الجديد متمنيا له دوام التقدم والرقي.
وقال أنور رحيم إنه ناقش مع حسن الشيباني العديد من الموضوعات التي تهم التاجر منها التوجيه الوزاري رقم 38 لسنة 2020 المتضمن إلزام هيئة السلع التموينية بسداد المبالغ المستحقة على عمال المخابز بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات.
وأبدى مدير التموين استعداده التام للتعاون مع الغرفة التجارية بمطروح، وعقد اجتماعات مستمرة مع الشعب التجارية لحل أي مشاكل تخص التجار.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
125,555
-
تعافي
106,817
-
وفيات
7,098
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الغرفة التجارية بمطروح يهنئ مدير «التموين» الجديد ويبحث حقوق الأعضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.