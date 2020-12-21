شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفدًا من طلبة كلية القادة والأركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدًا من طلبة كلية القادة والأركان من دول متعددة شملت مصر، والسعودية، والأردن، والسودان، والإمارات، وتنزانيا، ولبنان، العراق. وألقى قداسته كلمه ترحيب وأجاب على أسئلتهم. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل وفدًا من طلبة كلية القادة والأركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.