شكرا لقرائتكم خبر عن الإعادة في 10 كليات بالجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات إتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، نتائج الجولة الأولى من العملية الإنتخابية والتى أسفرت عن إجراء الإعادة في 10 كليات.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، أن النتائج أسفرت عن إجراء جولة الإعادة بكليات التربية، والعلوم، والآداب، والتجارة، والزراعة، والطب البيطري، والتربية الرياضية، والحقوق، والحاسبات والذكاء الإصطناعي، والتربية النوعية، لافتا إلى أن العملية الإنتخابية شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب على صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في إنتخابات اتحاد الطلاب، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصراً، منوها بأنه تم تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح عزيز، أن الانتخابات أجريت لاختيار أعضاء إتحاد الطلاب الممثلين لسبعة لجان وهم العلمية، والثقافية، والإجتماعية، والعلمية، والفنية، بالإضافة إلى اللجنة الرياضية، والأسر والجوالة، لافتا إلى أن إنتخابات الإعادة تجرى اليوم (الإثنين) من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً، وأن غدا (الثلاثاء) ستعقد إنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات المختلفة، يليه الأربعاء إنتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات.