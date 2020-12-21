شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القرار السعودي بغلق المنافذ.. وقف الرحلات البحرية للركاب في موانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر ملاحية بهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أنه تم إخطار شركة القاهرة للعبارات، إحدى شركات وزارة النقل بأنه تم وقف تشغيل العبارة الرياض على الخط الملاحي ضبا – الغردقة اعتبارا من اليوم الاثنين وإلغاء الرحلة التي كانت مقررة، فجر الأربعاء المقبل، وذلك بعد القرار السعودي بوقف جميع الرحلات الجوية والبحرية والبرية بمختلف الكنافذ ضمن الاجراءات السعودية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الشركات والتوكيلات الملاحية بإخطار الركاب الحاجزين علي العبارة بقرار وقف الرحلات البحرية.

فيما أعلن مسؤولو ميناء سفاجا إلغاء جميع الرحلات البحرية التي كانت مقررة للركاب علي الخط الملاحي البحري بين مينائي سفاجا ضبا السعودي وتم إخطار التوكيلات الملاحية والشركات المشغلة لعبارات الركاب بالفرار السعودي.