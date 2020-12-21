شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إعادة انتخابات اتحاد الطلاب بـ 3 كليات بجامعة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، إن الجولة الأولى من انتخابات اتحاد طلاب الجامعة التي أقيمت، اليوم الاحد، أسفرت عن إجراء جولة جديدة للإعادة، اليوم الإثنين بكليات التربية، الآثار واللغات، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مشددًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العملية الانتخابية شهدت إقبال كبير من الطلاب على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في انتخابات اتحاد الطلاب، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهر اليوم.

وقد شهدت العملية الانتخابية مشاركة قوية لقائمة «طلاب من أجل مصر» بمختلف كليات الجامعة، حيث تتمثل رؤية الأسرة في تكوين مجتمع طلابي متطور يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بهدف تدريب الطلاب على استخدام أحدث الوسائل والأنظمة، بالإضافة لاقتحام مجال ريادة الأعمال وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات.