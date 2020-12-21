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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن المنطقة حصدت 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات ألعاب القوى، وتنس الطاولة فردي.

وأوضح «هاشم»،لـ«المصرى اليوم»، أن المراكز التي حققتها المنطقة الأزهرية هي المركز الثاني في مسابقة 400 متر بنين، والمركز السادس في مسابقة الوثب الطويل فتيات، والمراكز الثالث، والرابع، والسادس في تنس الطاولة فردي بنين،مشيرا إلى أن مشاركة طلاب الإسكندرية تأتى تحت إشراف محمد أشرف مدير إدارة رعاية الطلاب، ووفاء الذهبي الموجه الأول للتربية الرياضية.

وفى سياق متصل، أجرى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الاثنين جولة تفقدية شملت معهد فتيات الصادق عرجون الإعدادي الثانوي؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، والوقوف على آخر استعدادات المعهد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وتفقد «هاشم»، الفصول الدراسية، وتأكد من مسايرة المعلمين للمناهج الدراسية، وشدد على الانتهاء من تدريس كافة المناهج نهاية الشهر الجاري، وتابع نظافة المعهد وتعقيمه وتطهيره، ونظافة الأسطح والأفنية، وخلوها من أي كهنة أو أي شيء يعمل على تراكم المياه في حالة نزول الأمطار، ووقف على آخر استعدادات المعهد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

"الإسكندرية الأزهرية" تحصد 3 مراكز جمهوري في ألعاب القوى وتنس الطاولة (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تحصد 3 مراكز جمهوري في ألعاب القوى وتنس الطاولة (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تحصد 3 مراكز جمهوري في ألعاب القوى وتنس الطاولة (صور)