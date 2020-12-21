شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى وسفير كوريا يفتتحان معامل جامعة بنى سويف التكنولوجية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والسفير هونج شيك اوك سفير كوريا الجنوبية، صباح اليوم الإثنين، معامل الطاقة ومعامل جامعة بنى سويف التكنولوجية، بحضور الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف بالإضافة إلى عدد من قيادات الجامعة.

واستمع الدكتور خالد عبد الغفار خلال الافتتاح إلى شرح عملى من للمعامل الجديدة وآليات العمل داخل المعامل بالإضافة إلى القدرة الاستيعابية للطلاب داخل المعامل وطرق التدريس.

ومن المقرر أن يتم تنظيم مؤتمر صحفى عقب الانتهاء من فعاليات الافتتاح لإعلان تفاصيل المعامل والشراكة مع الجامعة الكورية المنفذة للمعامل والاحتفال بمرور عام على إنشاء جامعة بنى سويف التكنولوجية.











