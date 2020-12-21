مصر تدين بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية لمواطن تونسى في ولاية القصرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية الوحشية لمواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية على أيدي مجموعة إرهابية. وأعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر لتونس الشقيقة ولأسرة الضحية في هذا المُصاب الأليم. وأكدَّ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر، إذ تجدد استهجانها الشديد لمثل تلك الأعمال الإجرامية التي تشمئزُّ منها الفطرة الإنسانية، فإنها لتؤكد وقوفها الكامل مع تونس الشقيقة فيما تتخذه من تدابير لاستئصال آفة الإرهاب البغيضة.

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