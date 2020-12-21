شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا 48 ساعة لتفشى سلالة جديدة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدنمارك قبل قليل، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة 48 ساعة، بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأحد، إنه سيرأس اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث حركة السفر الدولي، لا سيما حركة الشحن، من بريطانيا وإليها.

وأضافت المتحدثة، "سيرأس رئيس الوزراء غدا اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع فيما يتعلق بالسفر الدولى، لا سيما التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها.

وتعقد اجتماعات أخرى هذا المساء وصباح الغد لضمان وجود خطط قوية لمواجهة الموقف".