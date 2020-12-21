شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بالمستشفيات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية.. وكانت الحكومة أكدت أنه لا صحة لما تردد من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مُوضحةً أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم.

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