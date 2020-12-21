شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن توقف جميع الرحلات من وإلى السعودية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران، فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد. وقال البيان: "بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد".

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