شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى السبت المقبل 26 ديسمبر 2020، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة كثيفة تصل لحد الضباب .



وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار والظواهر الفلكية خلال ال 72 ساعة المقبلة كما يلى: يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020:

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة .

شبورة مالية كثيفه صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد .



يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2020:

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

شبورة مائية كثيفه صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .



يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.