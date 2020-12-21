شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: القنوات التعليمية مفيدة للطلاب وتطلعهم على أساليب التقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القنوات التعليمية مفيدة للطلاب، ويجب متابعتها.



وأوضح الوزير فى فيديو تم بثه على صفحته الشخصية بفيس بوك: أن القنوات التعليمية بالنسبة للطلاب فى الصفوف الأولى تخاطب أولياء الأمور بشكل أكبر حتى يستطيعوا مساعدة الطلاب فى التدريس والمتابعة فى المنزل، كونها تقدم أفضل التقنيات لطلاب الثانوى العام من أفضل الخبراء من المركز القومى للامتحانات والمناهج حتى يتعرف الطلاب على أسلوب التقييم الجديد فى الثانوى العام وكيف يذاكر الطالب لمعرفة مخرجات التعلم، من خلال حصص مصنوعة بشكل مختلف، إضافة إلى الخبراء الذين يعملون على وضع الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، أصدرت كتاب دورى بشأن العام الدراسى الجارى تضمن الأتى.

- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.

- استمرار الدراسة لمدة ثلاث أسابيع ، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعى بين الصفوف.



- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.