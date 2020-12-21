شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن: 96% نسبة الحضور بامتحانات أولى ثانوى التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم: 96% نسبة الحضور العامة في الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي الذى انطلق خلال الفترة من 15 حتى 20 ديسمبر الجارى.

وأوضح الوزير أن الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الخامس والأخير أمس الأحد 20 ديسمبر للصف الأول الثانوي، وصلت نسبة الحضور إلى 94% في اليوم الخامس للامتحان التدريبي".

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: فى الكيمياء وصلت نسبة الحضور إلى 554 ألف و57 طالبا وفى التاريخ 611 ألف و514 والكيمياء باللغة الفرنسية 1.821 طالبا وفى الكيمياء باللغة الإنجليزية 56 الف و86 طالبا، موضحا أن مجموع الامتحانات اللتي تم تسليمها بنجاح مليون و223 ألفا و478 امتحان الكتروني بإجمالي عدد الطلاب 653 ألف.