شرطة التموين تضبط 1158 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1158 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة، بحوزته (5 طن "دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وبدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "الأسماك المدخنة" بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، بحوزته (6 طن أسماك مُدخنة "رنجة") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية – ( 7 طن "ملح سياحات") مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي – (8000 عبوة فارغة واستيكر للتعبئة") وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.