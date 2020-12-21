توجيهات جديدة من محافظ القاهرة للحد من انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على النواب ورؤساء الأحياء بمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات مفاجأة بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة حرصًا على الصحة العامة مشددًا على ضرورة ممارسة صلاحيتهم في تطبيق القانون دون تجاوز لمصلحة المواطن .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمي الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقر العمل ويحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية.

كما تلتزم كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما طالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والأجرة حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.

وأصدر المحافظ تعليماته للأجهزة المعنية للقيام بحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حرصًا على الصحة العامة.