6 صحفيين من الخليج 365 في القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت نقابة الصحفيين "القائمة القصيرة" لجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019. وتضمنت القائمة 6 زملاء من موقع الخليج 365.

وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة إن عدد فروع المسابقة بلغ (25) فرعا، مشيرا إلى أن المسابقة شهدت تنافس 387 زميلة وزميل للفوز بجوائزها.

وأوضح محمود كامل أن مسابقة جوائز الصحافة المصرية في نسختها الجديدة، تشهد إعلان القائمة القصيرة للعام الثاني على التوالي لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للمحكمين وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.

وشهدت القائمة وجود 6 زملاء من الخليج 365:

في فرع الصحافة الاقتصادية:

تحقيق "سعر وهمي.. كيف تخسر مصر المليارات سنوياً جراء تزوير الفواتير الصيني؟

للزميلة منة عبدالرازق - موقع الخليج 365.

جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية

ملف "أوطان فى القاهرة... هموم متعددة الجنسيات" /للزميلين أحمد الليثي ومها صلاح الدين -موقع الخليج 365.

ملف "لاتذرني فرداً.. مصريون فى رحلة البحث عن طفل" /للزملاء أحمد جمعة وإشراق أحمد ودعاء الفولي - موقع الخليج 365.