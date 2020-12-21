وزير الأوقاف يصطحب نظيره السوداني في جولة بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، ونظيره السوداني نصر الدين مفرح، أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الائمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص وزير الأوقاف، على تعريف نظيره السوداني بتاريخ الأكاديمية والدورات التي تقدمها للأئمة والواعظات في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف.

وأشاد وزير الأوقاف السودانى نصر الدين مفرح، بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات، والمعامل المتطورة بداخلها وغرف معيشة الأئمة المتدربين.

جاء ذلك على هامش افتتاحالدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.

وتستمر الدورة المشتركة لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف، كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات المشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.

حضر الجولة السفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس، ورئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وأمين عام المجمع.

​