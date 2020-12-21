شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال أعياد الكريسماس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين الذي يعد أول أيام فصل الشتاء، موضحًا أن الطقس مستقر ولكن هناك فرص لسقوط الأمطار.

قال «شاهين» خلال مداخلته في برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد»، «سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية خلال يومي الأربعاء والخميس».

وعن حلول أعياد الكريسماس يوم الخميس الذي سيشهد أمطار خفيفة أو متوسطة فأوضح مدير مركز التحليل والتنؤاات، أن «التقلبات الجوية المذكورة لن تؤثر على أداء الأنشطة اليومية العادية حيث يعتبر الطقس مستقر بشكل عام».

وأضاف «درجات الحرارة ستتراوح بين 19 و20 درجة مئوية خلال فترات النهار، ولكنها ستنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل إلى 12 درجة وأكثر من ذلك في بعض المناطق والذي يعد طق شديد البرودة، لذلك أنصح بارتداء الملابس الثقيلة ليلًا».