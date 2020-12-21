شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الروم يرد على دعوات الحد من احتفالات الميلاد: خطاب داعشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، التعميم الصادر من وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة بالحد من احتفالات عيد الميلاد المجيد، بالخطاب الداعشى التحريضي والذى يهدف إلى ضرب الوحدة العربية في مقتل.

وقال «حنا»، في بيان الاثنين، رداً على تعميم رسمي صادر عن وزارة أوقاف غزة التي تديرها «حماس» يشير إلى إقرار سلسلة فعاليات تنفذها دائرة الوعظ والإرشاد للحد من فعاليات أعياد الميلاد خلال الأسبوعين القادمين للطائفة المسيحية في القطاع، أنه لن يسمح لدعاة الفتن والكراهية بأن يمرروا أجنداتهم المشبوهة بهدف تقسيم مجتمعاتنا واثارة الضغينة في صفوفنا.

وأشار إلى أن ما صدر عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في غزة حول مسألة عيد الميلاد المجيد، إنما هو موقف مسيء ليس للمسيحيين وحدهم .

وتابع:«نقول لمن يجهل بأن عيد الميلاد المجيد هو عيد يرتبط بهذه الأرض المقدسة وفلسطين هي مهد المسيحية وهي البقعة المقدسة من العالم التي منها انطلقت الرسالة المسيحية إلى مشارق الارض ومغاربها، إنه عيد يبعث الأمل والرجاء في النفوس ونشر بذور المحبة والاخوة الانسانية ولكن يبدو ان هنالك من اعمت الكراهية بصرهم وبصيرتهم وهؤلاء لا يمثلون إلا انفسهم والأجندات التي يخدمونها والجماعات المرتبطين بها خدمة لأعداء شعبنا وأمتنا العربية الذين يريدون تقسيمنا واثارة الضغينة والكراهية في صفوفنا».

وقال أنه لن ينجح دعاة الفتنة والكراهية والداعشية في بلادنا من جرنا إلى المربع الذي يريدوننا ان نكون فيه، ولن ننزلق إلى ثقافة الكراهية والعنصرية لان هذه بعيدة عن رسالتنا وعن قيمنا وعن مبادئنا التي نؤمن وننادى بها، واستطرد: يؤسفنا ان نسمع خطابا من هذا النوع في فلسطين في حين أننا بأمس الحاجة إلى توحيد الصفوف وتكريس الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسامات لكي نكون أقوياء في دفاعنا عن وطننا وقدسنا ومقدساتنا .

وأضاف:«يبدو اننا لا نعاني فقط من وباء الكورونا بل نعاني ايضا من وباء الكراهية والعنصرية والحقد والتكفير والداعشية المقيتة التي يسعى البعض لادخالها إلى مجتمعنا، وعلينا ان نقاوم هذه الثقافة الدخيلة والخطيرة بثقافة التسامح وتقبل الآخر واحترامه واحترام خصوصيته الدينية».

وقال إنه لم يبقى في غزة سوى 1000 مسيحي والخطاب الذي استمعنا إليه في غزة إنما هو خطاب يشجع المسيحيين على الرحيل ولكن ما اود ان اقوله أبناء كنائسنا في غزة ابقوا هناك ولا ترحلوا فهذه الأصوات النشاز التي سمعناها جميعا إنما مصيرها ان تذهب إلى مزبلة التاريخ لأنها غريبة عن ثقافتنا الفلسطينية وعن رسالتنا الروحية والاخلاقية والانسانية التي يجب ان نتحلى بها جميعا .

ودعا وزارة الاوقاف في غزة ان تتراجع وتعتذر وان كنا لا نتوقع ذلك وسواء تراجعوا أو لم يتراجعوا فهذا لن يقلل من اهمية عيد الميلاد ولن ينتقص من مكانة صاحب العيد الذي أتى إلى هذا العالم لكي ينقل البشرية بأسرها إلى حقبة جديدة ملؤها الخير والمحبة والخلاص .