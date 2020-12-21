شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 5 مراكز دروس خصوصية و5 مقاهي فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملات للوحدات المحلية لمراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاى البارود والدلنجات من غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية و5 مقاهي في محافظة البحيرة لمخالفتهم لشروط التشغيل، ورفع 282 حالة اشغال في نطاق المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بغلق مراكز الدروس الخصوصية والمقاهى المخالفة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكثيف حملات المرور اليومية لرفع الاشغالات ومنع المخالفات والتعديات على الطرق وتيسير الحركة المرورية.

ونفذت الوحدات المحلية في مدن ومراكز المحافظه تلك الحملات التي أسفرت عن غلق 5 مراكز دروس خصوصية، وكذلك غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بقرارات الحظر في مركز ايتاي البارود بالإضافة إلى غلق مقهي آخر في مدينة دمنهور و162 حالة اشغال ثابت ومتحرك في دمنهور، و120 حالة إشغال أخرى بمركز كفر الدوار، بالإضافة إلى إزالة اللافتات الإعلانية غير المرخصة في مركز الدلنجات.

غلق 5 مراكز دروس خصوصية و5 مقاهي فى البحيرة

غلق 5 مراكز دروس خصوصية و5 مقاهي فى البحيرة

غلق 5 مراكز دروس خصوصية و5 مقاهي فى البحيرة

غلق 5 مراكز دروس خصوصية و5 مقاهي فى البحيرة