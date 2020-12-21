شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الإسكندرية» يوضح حقيقة وفاة متهم داخل قسم الرمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى مصدر أمنى ما تناولته المنابر الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وفاة أحد المتهمين بقسم شرطة الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، حيث تبين أن المذكور من العناصر الجنائية والمسجلة خطر فئة (أ).
وأوضح «المصدر» أن «المتهم» كان طرف مشاجرة بمنطقة المحروسة بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، ويقوم بإطلاق أعيرة نارية «خرطوش»، حيث تم السيطرة عليه وضبطه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأضاف «المصدر» أنه تم التجديد للمتهم بالاستمرار 15 يومًا، وأثناء تواجده بالمحكمة للنظر في أمر حبسه، شعر بحالة إعياء إثر هبوط بالدورة الدموية، وعلى الفور تم نقله بسيارة إسعاف إلا أنه توفى قبل وصوله للمستشفى.
وأوضح المصدر أن ما تم تناوله من إدعاءات في هذا الصدد، يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام.
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