شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره السوداني اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره السوداني، الشيخ نصر الدين مفرح، الذي يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى.
ويفتتح الوزيران الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.
وفور وصوله إلى القاهرة، أعرب وزير الأوقاف السوداني عن سعادته بتلبية دعوة زميله وصديقه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤكدًا على الروابط العظيمة التي تربط البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، من التاريخ والجغرافيا والدين واللغة، مؤكدًا على المصير المشترك بين الدولتين الشقيقتين، وعلى العمل المشترك بين وزارتي الأوقاف بالبلدين بما يبرز الوجه الحضاري العظيم لديننا السمح ويصب في صالح الشعبين الشقيقين.
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