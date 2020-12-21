شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تفوز بالميدالية الذهبية في دوري الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الفريق الرياضي بالجامعة البريطانية في مصر، بالميدالية الذهبية في دوري الجامعات، موسم 2020- 2021 والتي أقيمت في جامعة طنطا هذا العام، حيث حصل محمد أحمد إبراهيم الطالب بكلية طب الأسنان بالجامعة، على الميدالية الذهبية في مسابقة كمال الأجسام.

من جهته هنأ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، طلاب الفريق الرياضي وإدارة الأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب وقسم النشاط الرياضى، على فوزهم بالميدالية الذهبية في مسابقة كمال الأجسام، مؤكدا دعم الجامعة الكامل للأنشطة الطلابية والرياضية، وهو ما إنعكس على تحقيق الفرق الرياضية التابعة للجامعة على مراكز متقدمة في كافة البطولات التي تشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضح حمد، اهتمام الجامعة البريطانية بالأنشطة الرياضية ونشرها بين الطلاب مع اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب لدعمهم بكل السبل التي تؤهلهم للمشاركة في المسابقات الرياضية.

وأكد حمد، على أن المشاركة الرياضية للطلاب تعكس الصورة الحضارية والنموذجية للتشجيع الرياضي في المنافسات المختلفة، حيث تعزز غرس الروح والقيم الرياضية لدى الطلاب وهو ما تؤمن به الجامعه البريطانية وتقدم له الدعم اللازم.

وقال رئيس الجامعة البريطانية في مصر:«يعد فوز الفرق الرياضية بالجامعة البريطانية بهذه البطولات الكبرى، إنعكاس لإيمان إدارة الجامعة بأهمية الرياضة في حياة الشباب وما تقدمه من رعاية ودعم يساعدهم على مواصلة التدريبات بما لا يتعارض مع مسيرتهم الدراسية».