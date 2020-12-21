شكرا لقرائتكم خبر عن بعرض مقتنياته وفيلم المومياء .. الجامعة الأمريكية تحتفى بـ شادي عبد السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفى الجامعة الامريكية بالمخرج المبدع شادى عبدالسلام وذلك بعرض النسخة المرممة لفيلم «المومياء، يوم أن تحصى السنين بقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، غدا الثلاثاء، في الذكرى الثلاثين للعرض الأول للفيلم (النسخة الأصلية) بنفس القاعة.

وبالتوازي مع عرض الفيلم، يتعاون مركز التحرير الثقافي مع مكتبة الإسكندرية لإقامة معرضًا مؤقتًا يضم بعض مقتنيات متحف عالم شادي عبدالسلام؛ وهو أحد المتاحف الدائمة بإدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جمهور القاهرة للاطلاع على بعض من أعماله القيمة.

كما يضم المعرض نسخ من الكتاب الصحفي الأصلي للفيلم الموجود بمكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية.

كما يتم عرض الفيلم مرة أخرى في آخر أيام المعرض الثلاثاء 12 يناير، الساعة 7:00 مساء، في قاعة ايوارت.

يوفر مركز التحرير الثقافي مساحة لمجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجمهور الأوسع، لمعرفة المزيد عن الثقافة المصرية والعالمية من خلال برنامج نابض بالحياة يشمل الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية والمحاضرات والمؤتمرات الفكرية وعروض الأفلام وغيرها من نشاطات ثقافية.

يشار إلى انه تم ترميم نسخة الفيلم الأصلية عام 2009 بدعم من مؤسسة World Cinema Foundation والتي أسسها المخرج الأمريكي الكبير مارتن سكورسيزي، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، حيث تم الترميم في معامل سينماتك بولونيا بإيطاليا.

قصة الفيلم مأخوذة عن حادثة تاريخية مشهورة حدثت عام 1881 وتعرف باسم «حادثة اكتشاف خبيئة الدير البحري»، والتي أعاد شادي عبدالسلام صياغة أحداثها.