شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 18 منشأة طبية تدار بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على غلق 18 منشأة طبية خاصة لمخالفتهم للقانون، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية إدارة العلاج الحر، حيث وافق المحافظ على غلق 13 عيادة خاصة بمراكز قويسنا وأشمون وتلا والباجور وشبين الكوم وبركة السبع لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وكذا عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وشمل الغلق مستشفى خاصة بالبتانون بشبين الكوم لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى واستقبال حالات كورونا دون الحصول على الموافقات اللازمة، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فضلا عن غلق حضانات بإحدى المستشفيات الخاصة تدار بدون ترخيص وبالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وفي ذات السياق، وافق محافظ المنوفية على غلق مركز طبي خاص بشبين الكوم لعدم وجود فصل امن للنفايات الطبية الخطرة داخل المركز ووجود غرفة النفايات غير مطابقة للاشتراطات الصحية ومزاولة النشاط بدون ترخيص.

ووافق المحافظ على غلق 2 معمل بناحية بركة السبع لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى، بالإضافة إلى عدم الفصل الآمن للنفايات ووجود نفايات طبية خطرة داخل أكياس بلاستيكية بحجرة المعمل.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.