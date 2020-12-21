شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق هندسة حلوان بالمركز الثانى فى مسابقة رالى السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، فوز فريق طلاب هندسة المطرية، بالمركز الثانى وحصوله على جائزة مالية تقدر بـ 150 ألف جنيه فى مسابقة رالى للسيارات الكهربائية فى موسمه الثالث، الذى افتتحه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار.



وأشاد الدكتور ماجد نجم، فى بيان صادر عن جامعة حلوان بإبداع وابتكار أعضاء فريق كلية الهندسة، موجها لهم التهنئة لهذا الفوز، مؤكدا أن الجامعة تحوى نوابغ فى العديد من المجالات القائمة على الإبداع والابتكار، بما يساهم في إعلاء اسم جامعة حلوان فى العديد من المحافل المحلية والدولية، مشيرا إلى أنه للعام الثالث على التوالي يشارك فريق طلاب هندسة المطرية في المسابقة.

وقال الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة أن مسابقة رالى تعد تجربة فريدة، حيث أنها أول مسابقة تكنولوجية يتم تنفيذها بمبادرة وتمويل أكاديمية البحث العلمى، وتعمل على تأهيل و تدريب الطلاب على التصنيع الذاتي للسيارات، تماشيًا مع رؤية مصر واستراتيجية الدولة المصرية، موضحا أن الفريق تلقى دعمًا كبيراً من الدكتور ماجد نجم، ما أسهم في تشجيع الطلاب على الابتكار والتنفيذ والعمل الجاد وإنجاز المهام في أسرع وقت، موضحا أن المشاركة بين الطلاب تنمى روح المثابرة والاجتهاد والإبداع.

وأضاف أن الفريق الطلابى يضم 24 طالب من هندسة المطرية والذى نجح فى صناعة السيارة الكهربائية المزودة بأنظمة للسرعة والتحكم والأمان وكذا تصنيع الهيكل المتعلق بالسيارة من نوع معين لمعدن يعزز المقاومة.

وعلى سياق متصل بلغت عدد الفرق التي سجلت في المسابقة نحو 30 فريقا استطاع 19 فريقا منهم الوصول للسباق النهائي، فيما شهدت التحضيرات الاستباقية إقامة ورش عمل على مدى شهر، هذا و تهدف المسابقة إلى تعظيم الاستفادة من خريجي كليات الهندسة في الجامعات المصرية، من خلال إكسابهم مهارات عملية وخبرة في مجالات التصميم والتصنيع والصيانة والتشغيل للسيارات الكهربائية، ما من شأنه أن يعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على إدارة وتطوير صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومواكبة التقدم التكنولوجي العالمي.