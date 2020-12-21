شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح المركز القومى لتأهيل الأطفال ذوي الهمم ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المركز القومى لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور اللواء الدكتور محمد رضا عوض مدير المركز، وعدد من الشخصيات القيادية والتنفيذية.

وأوضح الدكتور منصور أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات صعيد مصر، وتم تشييده على مساحة أربعة أفدنة، ويضم عيادات كشف خارجية تشمل التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات، لافتا إلى أن المركز مزود بحمامات سياحة علاجية واستشفائية ويضم قسما داخليا لإقامة الأطفال ذوي الاحتياجات التي تحتاج إلى جلسات تأهيل مستمر، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات كبيرة، ويهدف إلى تقديم خدمة طبية متطورة لأبناء الصعيد.

واستمع وزير التعليم العالي إلى شرح مفصل من اللواء الدكتور محمد رضا عوض مدير المركز، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية.