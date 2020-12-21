شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تقدم خدمات الدعم النفسى والتنموى لأهالى "عشش السودان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قافلة جامعة القاهرة بمنطقة "عشش السودان" بمحافظة الجيزة، تقديم خدماتها فى مختلف التخصصات لمدة عام جامعى كامل، فى إطار المساهمة الفعالة للجامعة فى مشروع تطوير متكامل للمنطقة، حيث تحرص الجامعة من خلال مركز الدعم النفسى وبناء الذات بالجامعة على تقديم خدمات الدعم النفسى لأهالى المنطقة.



وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة ، أن الجامعة تحرص على تحقيق التنمية الاجتماعية والنفسية لأهالي منطقة عشش السودان ودعمهم على أسس علمية دقيقة وفعالة قائمة على بحث المشكلات التي يواجهونها، من خلال مسح ميدانى واقعى يهدف إلى مسح شامل للمشكلات الاجتماعية والنفسية التى تهدد الفرد والأسرة من سكان المنطقة، وإجراء مسح واستقصاء عن المشكلات السلوكية الأكثر تكرارًا بين الأطفال والمراهقين، واستكشاف مشكلات التوافق والعنف الأسريين، والمشكلات السلوكية والنفسية للآباء والأمهات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن نتائج عملية المسح الميداني التي أجراها مركز الدعم النفسي وبناء الذات، ضمت نحو 145 أسرة، بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة، واستغرق إجراء المقابلات معهم نحو 110 ساعات عمل، مشيرًا إلى أن نتائج عملية المسح الميداني ستُساهم في رفع توصيات للمسؤولين التنفيذيين بإجراءات محددة للقيام بها، واقتراح برامج لتنمية وعلاج المشكلات السلوكية، بما يؤدى إلى درجة من درجات التمكين للأطفال خاصة والأسرة عامة بمنطقة عشش السودان.

يذكر أن جامعة القاهرة أطلقت بداية شهر أكتوبر من العام الجارى قافلة تنموية شاملة لمنطقة "عشش السودان" بالجيزة، فى إطار مشروع تطوير متكامل للمنطقة، على مدار عام جامعى كامل، وتقديم خدمات شاملة ومجانية لأهالى المنطقة فى مختلف التخصصات الطبية والتوعية الصحية وتقديم مساعدات غذائية، ومحو أمية، وتعليم حرف ضمن مبادرة صنايعية مصر، ومكافحة الإدمان والدعم النفسى.