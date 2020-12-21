شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول «نصف العام» لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجاري 2020/2021، والتي ستبدأ إعتبارًا يوم التاسع من يناير المقبل.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ستبدأ يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل وتستمر لمدة 9 أيام، بينما ستبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية يوم السب الموافق 9 يناير المقبل ولمدة 10 أيام، وستبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي «ثالثة إعدادي مهني»يوم الثلاثاء 12 يناير المقبل وتستمر لمدة 6 أيام، بينما ستبدأ إمتحانات إتمام الشهادة الإعدادية «ثالثة إعدادي عام» يوم الخميس 21 يناير وتستمر لمدة 6 أيام.

أشار وكيل الوزارة، إلى أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام، سيتم تحديدهما بمعرفة وزارة التربية والتعليم، بينما امتحانات النقل للثانوية الفنية ستبدأ يوم السبت 9 يناير المقبل ولمدة 16 يومًا.

قال وكيل الوزارة، أن امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية نقل سمعي ونقل بصري والمرحلة الثانوية نقل سمعي ستبدأ يوم السبت 16 يناير ولمدة 8 أيام، بينما تبدأ امتحانات ثالثة إعدادي أمل وثالثة إعدادي بصري يوم الخميس 21 يناير ولمدة 6 أيام.

أوضح وكيل الوزارة، أن جميع الامتحانات العملية والشفوية لجميع الصفوف تتم قبل بدء الامتحان التحريري، مع الالتزام بالقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربي الشامل.

لفت وكيل الوزارة إلى أنه لن تعقد امتحانات أيام الأربعاء 6يناير والخميس 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والثلاثاء 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس والخميس 28 يناير بمناسبة عيد الشرطة.

وبين وكيل الوزارة، أن إمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام تعقد تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع المديرية، حيث سيتم عقدها حسب الجدول الوارد من قطاع التعليم العام بالوزارة.