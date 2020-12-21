شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهرية الاسكندرية»: بدء الدراسة ببرنامج التأهيل التربوى بمشاركة 15 معلم ومعلمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ أحمد هاشم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، بدء الدراسة ببرنامج التأهيل التربوي بمركز التأهيل التربوى التابع لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات في المندرة شرق الاسكندرية، 1 يناير 2021.

وأضاف «هاشم»، أن البرنامج يستهدف 15 معلم معلمة، في دورته الرابعة 2020 / 2021، على أن تستمر الدراسة يومى الجمعة والسبت من كل اسبوع، مشددا على الحضور بالبرنامج للضرورة ومن يتخلف يتم اتخاذ الاجراءات الادارية المتبعة حيالهم .

ولفت إلى أن الدورة الرابعة تضم، 11 سيدة و4 رجال، هم أسماء محمد محجوب من معهد النصر الابتدائى، وسحر إبراهيم محمد من معهد ابو قير الابتدائى وأسماء إبراهيم محمد من معهد ابو قير، ومحمد أحمد محمد من معهد كوثر النجار وأحمد رمضان أحمد معهد الكويت الابتدائى وسلوى احمد السيد من معهد المسيرى الابتدائى، وأحمد محمد عبدالحليم من معهد محرم الابتدائى ومصطفى عبدالعليم محمد من معهد العزايم الابتدائى، وميار محمد يس من معهد عمر الفاروق النموذجى، وامل بدر خليل من معهد مسجد الصالحين وجهاد مصطفى محمود من معهد ابو قير الابتدائى، ورانيا عبدالمنعم إبراهيم من معهد القويري الابتدائى وغادة نبوى محمد من معهد حسين احمد الابتدائى والزهراء السيد محمد من معهد ابو قير الثانوى الاعدادى، ونيفين مصطفى أحمد من معهد فتيات محمد رجب الجمرك الاعدادى الثانوى .