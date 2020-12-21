شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يسلم 18 سيارة فان للمستحقين كبديل للتوكتوك ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسلم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم، عدد 18 سيارة فان للمستحقين كبديل للتوكتوك في مدينة بئر العبد، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من رئيس الجمهورية باستبدال التوك توك بسيارات ميني فان 7 راكب.

وأشار المحافظ أنه سيتم تسليم السيارات ضمن مشروع «مشروعك» بعد اجراء قرعة علنية بين المتقدمين طبقًا للضوابط والشروط المحددة

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن مشروع استبدال التوك توك بسيارات فان يهدف إلى توفير وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، بجانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب من أصحاب التكاتك.

وقال أسامه الشريف مدير عام ادارة الانتاج والشئون الاقتصادية ومدير «مشروعك»، على قيام البنك الزراعي المصري بتمويل السيارات الفان تحت مظلة المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية«مشروعك»، مساهمة من البنك في تنمية سيناء وعلاج أزمة المواصلات الداخلية ببئر العبدنتيجة قرار منع التوكتوك.