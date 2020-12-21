شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد انتظام الدراسة في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء انتظام سير الدراسة في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمة.

وأكد المحافظ على زيارة مدارس الشهيد طيار جميل وهبي وآل ذكري المشركة للتعليم الأساسي، المساعيد للتعليم الأساسي بنين، والشهيد محمد حمدي بكير الابتدائية الدامجة.

أشار المحافظ إلى انتظام الدراسة في مختلف المدارس على مستوى إدارة العريش وباقي الإدارات التعليمية والبالغ عددها 624 مدرسة مقيدًا بها عدد 114 ألف 675 طالبًا وطالبة ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.

شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بجانب الحفاظ على التباعد بين الطلاب بمسافة مترين، وارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للعاملين بالمدارس والطلاب، والتعقيم المستمر للفصول الدراسية.

وجه المحافظ مديري المدارس بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول«نصف العام»..مؤكدًا على أن لمديرية التربية والتعليم الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الطلبة والطالبات من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .

تفقد الدراسة بالعريش

تفقد الدراسة بالعريش

تفقد الدراسة بالعريش

تفقد الدراسة بالعريش

تفقد الدراسة بالعريش