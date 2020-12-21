شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب محليًا .. وعيار ٢١ يسجل ٨٢٢ جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، استقرار، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ٨٢٢ جنيها للجرام بتراجع نحو ٣ جنيه، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم .

وسجل سعر جرام الذهب 18 سجل ٧.٧ جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب 21 سجل ٨٢٥ جنيه، وسجل سعر جرام الذهب 24 سجل ٩٣٩ جنيها بتراجع ٣ جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب سجل ٦٥٧٦ جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٩٠ دولارا.