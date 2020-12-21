شكرا لقرائتكم خبر عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك إيذانًا ببدء الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم الاثنين فعاليات ظاهرة تعامد الشمس على قدس اقداس الاله امون بمعابد الكرنك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ ومحمد عبدالفتاح ادم سكرتير عام المحافظة واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر والعميد عمرو حسن مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد ايمن الشريف رئيس مجلس مدينة الاقصر وحسن الجيلانى مدير عام التنمية السياحية وسعدى عبدالقادر مدير البرامج الاجنبية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال رئيس الجمعية للتنمية السياحية والثقافية بالاقصر، أيمن ابوزيد، إن ظاهرة التعامد جرت وسط أجواء احتفالية، وحضور مئات من السياح المصريين والأجانب، مؤكدا على التزام الحضور بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ). موضحاً إن تعامد الشمس على قدس أقداس آمون في معابد الكرنك، توافق مع بزوغ شمس اليوم الاثنين ٢١ من شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة في الكرنك يتغير من 21 إلى 22 من ديسمبر مع حلول كل سنة كبيسة، موضحاً انه تعامد الشمس يُطلق عليها الباحثين والأثريين سياحة الفٓلك الاثرى.

من جدير بالذكر ان محافظة الأقصر تحتفل سنويا بظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس الإله آمون بمعبدالكرنك، ويطلق على هذه الظاهرة الانقلاب الشمسى وتقام بالتزامن مع عيد ميلاد الإله «رع» إله الشمس عند الفراعنة.