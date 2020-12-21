شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات محليًا خلال تعاملات اليوم .. والدولار يسجل ١٥.٦١ جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار تداول العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، تباين خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك في عدد من البنوك وشركات الصرافة، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية إلى مستوى 15.٦١ جنيه للشراء، و15.٧١ جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية،سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.18 جنيه للشراء، والدينار الكويتي سجل 51.43 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، وفقا لاسعار البنوك عند مستوى ٢١.٠٥ جنيه للشراء، ٢١.٣٧ جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى ١٩.١٠ جنيه للشراء، ١٩.٣٠ جنيه للبيع .