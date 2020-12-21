شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ٥ جنيهات بأسعار اللحوم محليًا.. والكيلو يبدأ بـ ١٠٠ جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار اللحوم البلدية، تراجع في السوق المحلي بنحو ٥ جنيهات، اليوم الاثنين، حيث تراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ١٠٠ إلى ١٧٠ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين ١٠٠ إلى ١٧٥جنيهًا وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين ٨٥إلى ١٧٠ جنيها .

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين ٨٠ إلى ١٦٥ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٩٠ إلى ١٨٥ جنيهًا وهو الأعلى سعرًا في السوق المحلي .