شكرا لقرائتكم خبر عن 7 كليات فى جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية بحلوان لعدم اكتمال النصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إجراء الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية فى 34 لجنة انتخابية فى 7 كليات وهى (هندسة حلوان - الحقوق - هندسة المطرية - الآداب - التربية الفنية - التربية الرياضية بنين - التجارة وإدارة الأعمال)، لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وأوضح الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن الجامعة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العملية الانتخابية و ذلك من خلال منع التكدس و الالتزام بارتداء الكمامة ، مؤكدا على أهمية الانتخابات التى تقدم نموذجا للممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار داخل الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على إجراء الانتخابات الطلابية فى مناخ من النزاهة و الشفافية و بحيادية تامة دون أدنى تدخل، كما أفاد الأستاذ الدكتور حسام رفاعى أن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% من الطلاب فى العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلاب، مضيفًا أنه فى حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقررى اللجان بانتخابات الاتحادات الطلابية .

وتجرى الإعادة اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدا الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، و يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، و الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، و الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، و راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب احمد السيد احمد الطالب بكلية التمريض عضوا.

وكان تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان كلية التجارة وإدارة الأعمال لمتابعة سير عملية الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، كما تفقد سير العملية الانتخابية فى كلية الآداب ورافقه فى الجولة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد الدكتور ماجد نجم على الطلاب على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما حثهم وحفزهم على ضرورة وأهمية المشاركة فى انتخابات الاتحادات الطلابية، ووصف الطلاب والطالبات المشاركين بالانتخابات بالإيجابيين، حيث هي خطوة البداية التي تضع الطالب على طريق الديموقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ٱن هذا العرس السياسي يعد محاكاة واقعية للممارسة السياسية التى تسهم فى تعزيز قيم المشاركة الإيجابية وممارسة الطلاب لحقهم الانتخابي ، حيث حرصت إدارة الجامعة على الالتزام بتوفير مناخ ملائم من الحرية لاختيار من يمثلهم من الطلاب بكل حرية وفي أجواء من الشفافية والحيادية المطلقة بين الطلاب .