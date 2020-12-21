شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتقل العدوى أثناء التبرع بالدم ؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم لكون أدوات التبرع يتم استخدامها مرة واحدة فقط لكل متبرع، كما يتم تعقيم مكان دخول الابرة في يد المتبرع جيدا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تعقيبم وتطهير المكان بين كل متبرع والأخر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت خطا ساخنا يحمل رقم 15366 للتبرع بالدم، ضمن خدمات نقل الدم القومية فى وزارة الصحة، ويعد أول خط ساخن للتبرع بالدم فى مصر والاستفسار عن آليات التبرع.

وأكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، أنه تم تفعيل الخط الساخن 15366 فى محافظة القاهرة والجيزة، وسيتم تفعيله مباشرة فى باقى المحافظات.

وأوضح أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن، يتم تسجيل بيانات المتصل ومكان تواجده، بالإضافة إلى سؤاله، وتطبيق قواعد واشتراطات التبرع بالدم هاتفيا، وملء استمارة للمتصل أو المتبرع، وبعد ذلك يتم تحديد موعد له وتوجيهه إلى أقرب بنك دم له من البنوك الإقليمية للتبرع بالدم فى الموعد المحدد.